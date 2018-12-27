Канделаки отреагировала на слухи об отчислении дочери из МГУ 

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале опровергла информацию об отчислении ее дочери Мелании из МГУ.
Ранее СМИ сообщили, что на втором курсе девушка часто пропускала пары, а затем была отчислена по собственному желанию.
Канделаки пояснила, что ее дочь осталась в МГУ, но перевелась на факультет искусств.
«Моя ошибка: я же должна держать в курсе тех коллег, кому лень поднять трубку и набрать в деканат», — написала журналистка.
Она отметила, что деканом ее дочери станет Александра Лободанов, возглавляющий факультет искусств МГУ с 2001 года. Канделаки подчеркнула, что ее дочь продолжит учебу, будет постепенно «закрывать предметы» и «учиться искусству».
Дочь Канделаки в 2017 году поступила на факультет журналистики МГУ. Канделаки отметила, что журналистика «все меньше остаётся в ранге профессий» и становится хобби для всех, у кого есть телефон.