Башаров избил новую жену

Башарова обвинили в избиении жены

Брат Елизаветы Шевырковой Федор рассказал изданию, что это произошло 27 декабря. Женщина обратилась в больницу.

По данным «СтарХита, она всю ночь провела в травмпункте вместе с матерью.

Других деталей случившегося брат женщины не привел. По его словам, актер поднял руку на его сестру не в первый раз. В прошлом году она попала в больницу с серьезной травмой руки, заявил мужчина.

Издание опубликовало справку из Химкинской центральной клинической больницы о закрытом переломе носа.

В 2016 году у Башарова и Шевырковой родился сын. Они поженились в сентябре 2017-го.