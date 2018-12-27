Башаров избил новую жену

Брат жены Марата Башарова заявил, что актер сломал нос его сестре. Об этом сообщает «СтарХит».
Брат Елизаветы Шевырковой Федор рассказал изданию, что это произошло 27 декабря. Женщина обратилась в больницу.
По данным «СтарХита, она всю ночь провела в травмпункте вместе с матерью.
Других деталей случившегося брат женщины не привел. По его словам, актер поднял руку на его сестру не в первый раз. В прошлом году она попала в больницу с серьезной травмой руки, заявил мужчина.
Издание опубликовало справку из Химкинской центральной клинической больницы о закрытом переломе носа.
В 2016 году у Башарова и Шевырковой родился сын. Они поженились в сентябре 2017-го.
Бывшая жена Башарова, актриса Екатерина Архарова обвиняла его в нанесении травм средней тяжести. По ее словам, у нее было сотрясение мозга и сломан нос.