Башаров избил новую жену

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Башарова обвинили в избиении жены 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Брат жены Марата Башарова заявил, что актер сломал нос его сестре. Об этом сообщает «СтарХит».
Брат Елизаветы Шевырковой Федор рассказал изданию, что это произошло 27 декабря. Женщина обратилась в больницу.
По данным «СтарХита, она всю ночь провела в травмпункте вместе с матерью.
Других деталей случившегося брат женщины не привел. По его словам, актер поднял руку на его сестру не в первый раз. В прошлом году она попала в больницу с серьезной травмой руки, заявил мужчина.
Издание опубликовало справку из Химкинской центральной клинической больницы о закрытом переломе носа.
В 2016 году у Башарова и Шевырковой родился сын. Они поженились в сентябре 2017-го.
Бывшая жена Башарова, актриса Екатерина Архарова обвиняла его в нанесении травм средней тяжести. По ее словам, у нее было сотрясение мозга и сломан нос.
Шоу-бизнес , Видео , Екатерина Архарова , Марат Башаров
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