Андреева рассказала о зарплате на «Первом канале» 

Телеведущая Екатерина Андреева в интервью BBC News рассказала, что на «Первом канале» зарабатывает «значительно меньше» миллиона рублей.
Андреева подчеркнула, что не может назвать точную зарплату из-за требований контракта. По ее словам, зарплата, которую ей приписывают СМИ, не соответствует действительности.
«Те суммы, которые я иногда читаю о себе какие-то, — я, честно говоря, думаю: господи, кто бы дал столько!» — заявила она.
Андреева подчеркнула, что у нее «есть счет мужа». По словам ведущей, ее супруг — состоятельный человек, который может «позволить многие вещи».
«Но на то он и мой муж — для того, чтобы меня баловать», — добавила Андреева.
Ранее глава дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов временно заменил Андрееву в программе «Время» для Центральной России по будням.