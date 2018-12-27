Андреева рассказала о зарплате на «Первом канале»

Андреева подчеркнула, что не может назвать точную зарплату из-за требований контракта. По ее словам, зарплата, которую ей приписывают СМИ, не соответствует действительности.

«Те суммы, которые я иногда читаю о себе какие-то, — я, честно говоря, думаю: господи, кто бы дал столько!» — заявила она.

Андреева подчеркнула, что у нее «есть счет мужа». По словам ведущей, ее супруг — состоятельный человек, который может «позволить многие вещи».

«Но на то он и мой муж — для того, чтобы меня баловать», — добавила Андреева.

Ранее глава дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов временно заменил Андрееву в программе «Время» для Центральной России по будням.