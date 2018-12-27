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Андреева рассказала о зарплате на «Первом канале» 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Instagram
Телеведущая Екатерина Андреева в интервью BBC News рассказала, что на «Первом канале» зарабатывает «значительно меньше» миллиона рублей.
Андреева подчеркнула, что не может назвать точную зарплату из-за требований контракта. По ее словам, зарплата, которую ей приписывают СМИ, не соответствует действительности.
«Те суммы, которые я иногда читаю о себе какие-то, — я, честно говоря, думаю: господи, кто бы дал столько!» — заявила она.
Андреева подчеркнула, что у нее «есть счет мужа». По словам ведущей, ее супруг — состоятельный человек, который может «позволить многие вещи».
«Но на то он и мой муж — для того, чтобы меня баловать», — добавила Андреева.
Ранее глава дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов временно заменил Андрееву в программе «Время» для Центральной России по будням.
Среди причин замены Андреевой источники РБК называли сложности с работой в кадре новой студии и отношения с руководством «Первого канала». В конце октября Андреева вернулась в эфир программы «Время», которую она ведет уже 20 лет.
Комментарии5
Шоу-бизнес , Кирилл Клейменов , Екатерина Андреева , BBC News , РБК
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