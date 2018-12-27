Волочкова опубликовала снимок с возлюбленным

Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram фото с новым избранником, на котором он изображён в полный рост. Раньше знаменитость предпочитала рассекречивать его «по частям». Поклонники звезды видели только его ноги в носках и руки.

На фото, которое должно было приоткрыть завесу тайны о новом возлюбленном балерины, пара предстала в обнимку на фоне загородного дома. Однако разглядеть лицо мужчины подписчики всё-равно не смогли — Волочкова заслонила его своим телом. Впрочем, по этому снимку поклонники уже имеют представление о его росте. Избранник звезды выше её ростом, поскольку, чтобы поцеловать его, женщина вынуждена вставать на цыпочки.

Звезда подписала фото романтичными словами о ценности объятий любимого человека и намекнула, почему до сих пор не называет имя избранника.

«Он дорожит тишиной нашей радости и отношений. Желаю вам всем в Новом году встретить любовь, любить и быть любимыми», — отметила Волочкова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Раньше фанаты Волочковой вынуждены были догадываться, кому Анастасия отдала своё сердце, по фотографиям, где были изображены лишь части тела неизвестного мужчины. На одном снимке подписчики обсуждали его ноги в носках. На другом — руки с дорогими часами на запястье. Анализируя это фото, поклонники Волочковой пришли к выводу, что её новый возлюбленный человек не бедный и может выполнить все её капризы.