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Боярский и Луппиан признались, что жалеют о свадьбе 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский артист Михаил Боярский и его супруга, российская актриса Лариса Луппиан в интервью "АиФ" признались, что не хотели устраивать свадебную церемонию, поскольку считают ее "пошлым обрядом".
По словам Боярского, он в 26 лет не хотел потерять свободу, но Луппиан настаивала на браке. При этом пышные свадьбы ей тоже не по душе.
"Мне вообще свадебный обряд кажется очень пошлым, как и все публичные освещения личных отношений, в том числе похороны. Свадьба — настолько интимная вещь, касающаяся только двоих, что кричать на всех перекрестках, что мы сегодня стали мужем и женой и можем лечь в одну постель, мне кажется уже изначально фальшью, тем более сегодня", — призналась Луппиан.
Супруги отметили, у них бывают проблемы с взаимопониманием в супружеской жизни, и Боярский даже несколько раз уходил из дома, но все равно возвращался.
"Отошел от дома метров двести, постоял на мосту: а куда я иду, пойду-ка обратно… Пришел. Она: вернулся? Ну и правильно", — рассказал Боярский.
Ранее сообщалось, что Боярский требует вернуть цензуру.
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Шоу-бизнес , Лариса Луппиан , Михаил Боярский , Аргументы и Факты
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