Клиент «Кэшбери» пригрозил судом Баскову и Бузовой

Клиент «Кэшбери» Дмитрий Ружников готовит иск к Ольге Бузовой и Николаю Баскову , участвовавших в рекламной кампании фирмы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ружников, имеющий 1-ю группу инвалидности, вложил все накопленные деньги — 880 тысяч рублей — в «Кэшбери».

«Заявление напишу и скажу, чтобы Николай Басков, наш артист, заплатил мне мои 800 тысяч, потому что я посмотрел ролик и непосредственно после этого ролика пришел к выводу, что надо деньги туда отправить», — заявил Ружников.

Басков исполнял гимн компании на мероприятиях в разных городах, Бузова тоже выходила на сцену.

Представитель Баскова заявила РЕН ТВ , что в рекламе он не участвовал. PR-менеджер Бузовой пообещал подать ответный иск, «если это будет нарушать репутацию» певицы.

В конце сентября ЦБ заявил о признаках финансовой пирамиды в деятельности «Кэшбери» и сообщил об этом правоохранителям. Потенциальный ущерб регулятор оценил как минимум в три миллиарда рублей. Полиция начала проверку в отношении компании, а прокуратура через суд потребовала заблокировать сайты «Кэшбери».

В октябре председатель правления «Кэшбери» Артур Варданян заявил о приостановке работы компании до 1 ноября. На этот период был заблокирован ввод, вывод средств и другие операции. Варданян заявлял, что после «каникул» компания начнет выполнять обязательства перед инвесторами. В начале ноября компания объявила о закрытии, но пообещала вернуть деньги клиентам.