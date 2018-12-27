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В Донбассе ликвидирован «Сталкер»
В Донбассе ликвидирован «Сталкер»

Клиент «Кэшбери» пригрозил судом Баскову и Бузовой 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
Клиент «Кэшбери» Дмитрий Ружников готовит иск к Ольге Бузовой и Николаю Баскову, участвовавших в рекламной кампании фирмы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Ружников, имеющий 1-ю группу инвалидности, вложил все накопленные деньги — 880 тысяч рублей — в «Кэшбери».
«Заявление напишу и скажу, чтобы Николай Басков, наш артист, заплатил мне мои 800 тысяч, потому что я посмотрел ролик и непосредственно после этого ролика пришел к выводу, что надо деньги туда отправить», — заявил Ружников.
Басков исполнял гимн компании на мероприятиях в разных городах, Бузова тоже выходила на сцену.
Представитель Баскова заявила РЕН ТВ, что в рекламе он не участвовал. PR-менеджер Бузовой пообещал подать ответный иск, «если это будет нарушать репутацию» певицы.
В конце сентября ЦБ заявил о признаках финансовой пирамиды в деятельности «Кэшбери» и сообщил об этом правоохранителям. Потенциальный ущерб регулятор оценил как минимум в три миллиарда рублей. Полиция начала проверку в отношении компании, а прокуратура через суд потребовала заблокировать сайты «Кэшбери».
В октябре председатель правления «Кэшбери» Артур Варданян заявил о приостановке работы компании до 1 ноября. На этот период был заблокирован ввод, вывод средств и другие операции. Варданян заявлял, что после «каникул» компания начнет выполнять обязательства перед инвесторами. В начале ноября компания объявила о закрытии, но пообещала вернуть деньги клиентам.
Комментарии
Шоу-бизнес , Николай Басков , Генпрокуратура РФ , Центральный банк России , РЕН ТВ
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