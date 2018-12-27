Лолита заявила о принадлежности Крыма Украине

«КРЮЧОК TV» прокомментировала запрет на въезд на Украину и заявила, что «в душе» считает Крым украинским.

«Для меня Крым — это по-прежнему Украина в душе. Я общаюсь с Крымом. <…> Я приезжаю в Крым и пою на украинском языке. Я и в России пою на украинском языке», — подчеркнула артистка.

Она добавила, что после присоединения Крыма к РФ на полуострове не убрали ни одной таблички на украинском языке.

Лолита рассказала, что давно покинула Украину «ради Останкинской башни» и не думала о том, чтобы вернуться туда. По словам певицы, она не поддерживает возврат к модели СССР.

«Я, наоборот, за то, чтобы была самостоятельность. Экономическая самостоятельность, развитие, я за абсолютное отделение всех. Только я за человеческое лицо без войны», — подчеркнула она.

В апреле 2017-го власти Украины запретили Милявской въезд в страну сроком на три года. До этого певицу сняли с поезда, следовавшего из Москвы в Киев, в пункте пропуска «Конотоп». Причиной запрета в Киеве назвали посещение певицей Крыма: на полуостров она попала из России, а власти Украины считают законным только один способ посещения Крыма — через Херсонскую область.

В интервью «КРЮЧОК TV» певица заявила, что для нее не существует «никаких политических игр», поэтому она не стала делать круг, чтобы въехать в Крым со стороны Украины.

Певица подчеркнула, что она — гражданка России и «въехала по своему паспорту на территорию, которую Россия сейчас считает своей».