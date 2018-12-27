«У него больше нет в жизни ничего»:

"Я не знаю второго такого человека, который готов жить 24 на 7, всегда отвечая на звонки, реагируя. Он просто дышит этим. Мне кажется, у него больше нет в жизни ничего, кроме того, чем он занимается", — цитирует Иосифа Пригожина НСН. Продюсер по достоинству оценил и песню Филиппа "Цвет настроения синий", назвав клип на нее "заметным и скандальным одновременно". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 23 Дек 2018 в 5:02 PST

Ничего не имеет против Пригожин и других участников рейтинга. "Коля Басков тоже. Шнур — это тоже объективная история. Алла Борисовна — наше все, она всегда в хит-парадах", — заключил продюсер. Он также прокомментировал тот факт. что его супруга. популярная певица Валерия, не попала в топ лучших музыкантов 2018 года. Продюсер убежден, что все дело в интеллигентности Валерии, в ее нежелании попадать в скандальные истории.