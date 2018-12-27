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«У него больше нет в жизни ничего»: 

Дни.ру + ещё 2 56 минут назад
Фото: globallookpress.com
Певица Валерия не попала в топ лучших музыкантов 2018 года. Зато его лидером стал Филипп Киркоров. Почему так случилось объяснил муж певицы, продюсер Иосиф Пригожин.
Согласно данным ВЦИОМ, музыкантом года стал Филипп Киркоров. Также в пятерку лучших вошли пианист Денис Мацуев, "золотой голос России" Николай Басков, Алла Пугачева и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал такой выбор россиян. В частности, он убежден, что Филипп заслуженно оказался на первом месте, ведь он очень заметный, держит удар, да и вообще "пахарь".
"Я не знаю второго такого человека, который готов жить 24 на 7, всегда отвечая на звонки, реагируя. Он просто дышит этим. Мне кажется, у него больше нет в жизни ничего, кроме того, чем он занимается", — цитирует Иосифа Пригожина НСН. Продюсер по достоинству оценил и песню Филиппа "Цвет настроения синий", назвав клип на нее "заметным и скандальным одновременно".
Ничего не имеет против Пригожин и других участников рейтинга. "Коля Басков тоже. Шнур — это тоже объективная история. Алла Борисовна — наше все, она всегда в хит-парадах", — заключил продюсер. Он также прокомментировал тот факт. что его супруга. популярная певица Валерия, не попала в топ лучших музыкантов 2018 года. Продюсер убежден, что все дело в интеллигентности Валерии, в ее нежелании попадать в скандальные истории.
"Она не может себе позволить перейти черту, всегда старается оставаться в эстетике светлого человека. А у нас чем грязнее, тем лучше", — объяснил Иосиф Пригожин.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Денис Мацуев , Николай Басков , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Алла Пугачева , Валерия
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