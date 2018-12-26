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Рэперу Элджею запретили въезд на Украину 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 54 минуты назад
Фото: соцсети
Служба безопасности Украины запретила российскому рэперу Элджею (Алексей Узенюк) въезд на территорию страны на три года, сообщили украинские СМИ со ссылкой на депутата украинского парламента Владимира Парасюка.
Решение о запрете на въезд Узенюку на Украину принято еще 27 ноября 2018 года «в интересах обеспечения безопасности государства», передает ТАСС.
При этом Элджей успел дать концерт в Киеве 25 ноября.
Отметим, что этот рэпер попал и под волну отмены концертов в России — в частности, 27 ноября также стало известно о срыве его выступления Элджея в Якутске.
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Шоу-бизнес , СБУ , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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