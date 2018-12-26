Рэперу Элджею запретили въезд на Украину

Решение о запрете на въезд Узенюку на Украину принято еще 27 ноября 2018 года «в интересах обеспечения безопасности государства», передает ТАСС

При этом Элджей успел дать концерт в Киеве 25 ноября.

Отметим, что этот рэпер попал и под волну отмены концертов в России — в частности, 27 ноября также стало известно о срыве его выступления Элджея в Якутске.