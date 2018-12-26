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СМИ: Жестокая болезнь не дала Началовой насладиться Киркоровым 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Певица Юлия Началова не смогла посетить концерт Филиппа Киркорова в спорткомплексе «Олимпийский», куда стеклись все сливки отечественной эстрады. Звёзды пришли посмотреть на новое представление российского «поп-короля».
О причинах отсутствия Началовой на концерте поведал её новый возлюбленный — правозащитник из Нижнего Новгорода Вячеслав, пишут «Дни.ру». Он признался, что Юлия стремилась попасть на Киркорова, но не смогла это сделать из-за жестокой простуды.
После недавнего выступления на открытом воздухе температура у неё подскочила до 39,5 градусов. Теперь она лечится дома, чтобы не пропустить высокодоходные выступления на новогодних корпоративах.
Однако пресс-секретарь певицы Анна Исаева заявляет совершенно обратное.
«Юля каждый день работает, каждый день выходит на сцену, все выступления идут по графику», — утверждает представительница певицы.
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