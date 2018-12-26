«Сдохнет тут же!»: Боярский прилюдно разнес жену

«Сдохнет тут же!»: развопившийся Боярский прилюдно разнес жену

В честь дня рождения Михаил Боярский давал откровенное интервью. Во время беседы с журналистами артист рассорился с присутствующей в комнате супругой.

Сегодня, 26 декабря, Михаилу Боярскому исполнилось 68 лет, 40 из которых он прожил с супругой актрисой Ларисой Луппиан . По словам артиста, в последнее время он начал жалеть, что вообще женился.

Говоря с журналистом, Луппиан сообщила, что слишком легко досталась мужу, поэтому он ее не ценит. Она должна была строить из себя снежную королеву и делать вид, что ей все равно.

"Мужчина должен завоевать женщину. А у нас я его завоевала и за это очень сильно поплатилась. Ну чем? Избаловала его: он и чаю себе не нальет, ничего… Не стирает, не готовит… Ничего вообще! Конечно, деньги приносит…", — отметила артистка.

Заявление жены вывело из себя Боярского. Артист перешел на крик.

"Нет, что она несет?! А что тогда ты будешь делать, завоевательница, амазонка? Если я сдохну, она сдохнет тут же! Ни секунды не проживет! Вот если наоборот, — не дай бог — ничего бы не изменилось, ну тосковал бы…", — разносил жену артист.

Лариса добавила, что к домохозяйкам сейчас несправедливое отношение. Она хоть и не является таковой, но ясно понимает, как тяжело посвящать все свое внимание семье: "Если муж зарабатывает, он бог и царь, а женщина, которая вырастила двух детей, родила, выносила их по девять месяцев каждого…".

Актер не стал выслушивать доводы супруги. "А я что, не воспитывал?! В плавании, что ли, был?! Почему ты думаешь, что ты их вырастила, обучила?! Как же ты так можешь?" — вопя перебивал он жену.