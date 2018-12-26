Юрий Лоза предложил отправить Петросяна на «Евровидение»

Главное на конкурсе — это номер, поэтому юморист отлично подойдет на эту роль, считает композитор.

Международный музыкальный конкурс «Евровидение» будет проходить в Израиле только в мае следующего года, однако разговоры вокруг того, кого же стоит отправить на конкурс от России идут уже сейчас.

Лоза отметил, что главное на этом конкурсе — интересный номер. Именно поэтому Петросян отлично подойдет на роль кандидата от России.

«Петросяна можно послать — здорово, весело будет. Он еще смешнее, еще прикольнее, костюм ему интересный придумать», — приводит слова композитора «Пятый канал».

При этом об идее отправить на конкурс Ольгу Бузову певец высказался негативно, поскольку все-таки на «Евровидении» надо петь, а «она этого никогда не делала».