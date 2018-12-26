Малахов привел в бешенство Макаревича

Следом за Шукшиной: Макаревич ополчился против Малахова

Сын лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича Иван раскритиковал шоу Андрея Малахова , подчеркнув, что ведущий «разжигает спор». Он также признался, что опасается ходить на программу, чтобы не стать жертвой провокации.

Сын лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича Иван раскритиковал шоу Андрея Малахова и заявил, что не считает его хорошим ведущим. Об этом он рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ . В рамках передачи обсуждались нецензурные выражения из уст артистов и этичность постановочных ток-шоу на федеральных каналах. По словам 31-летнего актера и музыканта Ивана Макаревича, телеведущий Андрей Малахов намеренно обостряет конфликт между гостями.

«Почему я искренне не считаю Малахова хорошим ведущим, потому что он разжигает спор. Это человек, который ловит момент — вот здесь есть конфликт, и он в него подливает огонь», — цитирует Макаревича-младшего Дни.ру.

Кроме того, сын известного музыканта добавил, что опасается ходить на подобные передачи, так как боится стать жертвой провокации.

Среди приглашенных гостей на шоу присутствовал член эксперта совета по развитию информационного общества при Госдуме и блогер Вадим Манукян. Он оказался солидарен с Иваном и также отметил, что ведущие рейтинговых ток-шоу, включая Малахова, Борисова и Шепелева, «обманывают людей».

«У меня такое впечатление, что многие телевизионные шоу на нашем телевидении, к примеру Малахов, Шепелев, Борисов обманывают людей намеренно. Пытаются их выставить в глупом свете», — подчеркнул Вадим.

Ранее российская актриса Мария Шукшина раскритиковала выпуск передачи «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым, в котором обсуждалась личная жизнь Владимира Высоцкого. Об этом она написала в инстаграме.

Артистка возмутилась тем, что личность легенды советской музыки была выставлена в негативном свете на всю страну. Так, в студии ток-шоу появились люди, называющие себя детьми Высоцкого. В конце программы ведущий Дмитрий Борисов обнародовал тесты ДНК, по результатам которых выяснилось, что гости никакого отношения к музыканту не имеют.

«Доколе?! Ну, правда, ну, доколе? Сегодня один из федеральных каналов опять «копался» в личной жизни, на сей раз гения XX века — Владимира Высоцкого, — отметила артистка. — Высоцкий, Шукшин… Они столько сделали для русского искусства! Неужели их личная жизнь важнее того, что они оставили для культуры всем нам?»

Кроме того, Шукшина обвинила программу в «глумлении над выдающимися людьми» и потребовала оставить их личную жизнь в покое. Она также обратилась к подписчикам с просьбой подписать петицию о закрытии подобных передач. На данный момент обращение подписало почти 3,5 тыс. человек.

Помимо Борисова, артистка раскритиковала и бывшего ведущего «Пусть говорят» Андрея Малахова. Гостьей его новой программы «Прямой эфир» не раз становилась экс-возлюбленная сына Шукшиной Фрейя Зильбер, родившая от него ребенка. В студии девушка жаловалась и на семью Шукшиной, и на маленькие алименты. Тогда в инстаграме Марии появилось стихотворение Анны Ахматовой «Уединение», которое начинается со строк «Так много камней брошено в меня, // Что ни один из них уже не страшен». Поклонники актрисы предположили, что таким образом она решила высказать свое отношение к скандалу.

В ответ на претензии со стороны Шукшиной Андрей Малахов посоветовал ей сперва разобраться со своими семейными проблемами.

«В этой ситуации удивляет другое. Если не нравится, что в СМИ обсуждают дела вашей семьи, то решите вопрос, — заявил шоумен. — Обеспечьте вашего внука, чтобы он не голодал, а его мать не бегала и не рыдала, что ей нечем кормить малыша».

По мнению Малахова, чтобы решить вопрос с несостоявшейся невесткой, Шукшиной необходимо выплачивать ей 20 тыс. рублей в месяц, и тогда все «забудут эту историю»:

«Цена вопроса — 20 тысяч рублей в месяц, которые эта девочка хочет получать. Если Мария Васильевна найдет деньги на содержание внука, претензий у матери ребенка не будет. И люди забудут эту историю, потому что куча других появляется каждую неделю».

Ведущий также опроверг слова артистки о том, что за участие в программе «Прямой эфир» ей якобы предлагали 15 млн рублей.