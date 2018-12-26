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Развод Ани Лорак с мужем может не состояться 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
24 декабря Ани Лорак и её муж Мурат Налчаджиоглу проигнорировали бракоразводный процесс в суде, передаёт ТСН. Дни.ру со ссылкой на украинские СМИ отмечают, что из реестра судебных решений пропало заявление пары о разводе, что косвенно может подтверждать информацию о том, что они помирились.
По словам юриста, пожелавшего остаться анонимным, отсутствие документа в реестре говорит о том, что Лорак и Налчаджиоглу могли забрать заявление или подписали мировое соглашение.
"Скорее всего, было так: Ани и Мурат прислали вместо себя адвокатов, которые сообщили суду, что они не разводятся", — заявил юрист.
При этом, если бы пара просто не пришла на процесс без уважительной причины, то заседание должно было быть перенесено, заявляет эксперт.
Украинские журналисты полагают, что звезда простила мужа за измену, но пока не спешит объявлять об этом официально.
В августе этого года муж Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу был замечен в компании известной в Киеве Instagram-модели Яны Беляевой. Очевидцы сняли общение пары на видео. На записи Налчаджиоглу обнимает девушку и шепчет ей что-то на ухо. Лорак не прокомментировала происходящее, однако после того как видео попало в сеть, певица выставила в своём Instagram фото без обручального кольца, чего раньше с ней никогда не случалось.
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу прожили в браке 9 лет. Вместе воспитывают дочь.
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