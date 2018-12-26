Дочь Тины Канделаки, 18-летнюю Меланию Кондрахину, отчислили из МГУ, сообщает PeopleTalk.
Девушка училась на втором курсе факультета журналистики. По слухам, в этом учебном году она появлялась на парах крайне редко.
В официальном приказе декана факультета, висящем в стенах МГУ, говорится, что Мелания отчисляется из университета по собственному желанию.
Как отмечает издание, девушка при этом все время находится в Москве: ее часто видят в «Симачев», Happy End Bar, а в октябре она посетила бал дебютанток Tatler.