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Боярский рассказал о лучшем подарке на день рождения 

Национальная Служба Новостей 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Народный артист России признался НСН, что уже выходит на финишную прямую к Новому году.
Народный артист России, главный мушкетёр страны и самый преданный болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отмечает 26 декабря день рождения. В этот день он предпочитает круг семьи пышным торжествам, а главным подарком уходящего года считает новорождённого внука. Об этом именинник рассказал в эфире НСН.
«Хочется побыть с семьёй, это самое главное, для чего и существуют дни рождения. Уже финишная прямая к Новому году — у меня завтра последнее выступление, и всё, больше ничего нет, кончен рабочий год. Планирую не отдыхать, но, по крайней мере, заниматься сторонними от работы делами. Я думаю, что нынешний подарок — рождение внука к Новому году — самый главный! Это замечательный финал года, который увенчался рождением Гришки, это очень приятно», — поделился Боярский.
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Михаил Боярский родился в Ленинграде в 1949 году. Окончив Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, поступил на службу в Театр имени Ленсовета. Звёздный час Боярского настал с выходом картины Г. Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетёра», где он сыграл главную роль.
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Шоу-бизнес , Георгий Юнгвальд-Хилькевич , Михаил Боярский , Зенит
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