Боярский рассказал о лучшем подарке на день рождения

Народный артист России признался НСН, что уже выходит на финишную прямую к Новому году. Народный артист России, главный мушкетёр страны и самый преданный болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отмечает 26 декабря день рождения. В этот день он предпочитает круг семьи пышным торжествам, а главным подарком уходящего года считает новорождённого внука. Об этом именинник рассказал в эфире НСН. «Хочется побыть с семьёй, это самое главное, для чего и существуют дни рождения. Уже финишная прямая к Новому году — у меня завтра последнее выступление, и всё, больше ничего нет, кончен рабочий год. Планирую не отдыхать, но, по крайней мере, заниматься сторонними от работы делами. Я думаю, что нынешний подарок — рождение внука к Новому году — самый главный! Это замечательный финал года, который увенчался рождением Гришки, это очень приятно», — поделился Боярский. Боярский призвал отказаться от деления полов на «сильный» и «слабый» Михаил Боярский родился в Ленинграде в 1949 году. Окончив Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, поступил на службу в Театр имени Ленсовета. Звёздный час Боярского настал с выходом картины Г. Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетёра», где он сыграл главную роль.