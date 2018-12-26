Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Куценко осудили в соцсетях за танцы с Бузовой 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Актер Гоша Куценко опубликовал в Instagram фрагмент своего выступления на шоу «Бородина против Бузовой». Подписчики раскритиковали артиста за пение перед Ольгой Бузовой и пригрозили отписаться от его страницы.
Куценко исполнил на шоу свою новую песню «Ольга» и пригласил Бузову потанцевать.
«Гоша опустился ниже плинтуса, нашел кому мурки муркать!» — написал в комментариях к посту Куценко @vad1854 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Гошаааааааааа! ну зачем? Я очень разочарована! У вас вкус и харизма! Зачем себя так удешевлять безвкусицей Бузовой? Я от всех отписалась, кто хоть как то с ней соприкасался…» — отметила @irinalaki4.
«Тоже отписываюсь. Разочаровал», — заявила @ekaterina_trusova89.
Актер заметил критику пользователей и обратился ко многим из них с просьбой не отписываться.
«Верниииись!) я больше не буду!)» — написал он одному из подписчиков.
«тьфууу, не отписывайся!)» — попросил актер другую.
«Только в уборную — и сразу же возвращайся!» — потребовал Куценко от одной из пользовательниц.
Он отметил, что «всеми силами возвращает» подписчиков.
Многие поклонники поддержали актера. По их мнению, он «крутой актер» и из-за танцев с Бузовой хуже не станет.
«Люди))) вы с ума посходили))) это же Гоша Куценко..ему можно все! Я бы ещё трижды подписалась))) мне понравилось)))» — отметила @81koop.
Комментарии
Шоу-бизнес , Гоша Куценко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина приняла решение о военном положении228
Украинцы отреагировали на российские санкции192
Западу предрекли признание «русского Крыма»17
Опубликовано видео пуска новейшей ракеты России149
Изнасилование дознавательницы: новый поворот в деле12
Видео
06:51
Армия РФ получит новое оружие
Политика Армия
02:18
Изнасилование дознавательницы: новый поворот в деле
Криминал Происшествия
00:58
Западу предрекли признание «русского Крыма»
Политика Статьи
01:08
Украина приняла решение о военном положении
В мире Украина
01:33
Вот и поговорили: чем недоволен Лукашенко
Политика СНГ
00:26
Медведев захотел поработать в праздники
Политика Общество
01:00
Андреева выступила с критикой телевидения
Общество Другое
01:11
Киселев объяснился за агрессию на телевидении
Общество
00:38
«Авангард» испытали по приказу Путина
Армия Оружие
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение