Куценко осудили в соцсетях за танцы с Бузовой

Актер Гоша Куценко опубликовал в Instagram фрагмент своего выступления на шоу «Бородина против Бузовой». Подписчики раскритиковали артиста за пение перед Ольгой Бузовой и пригрозили отписаться от его страницы.

Куценко исполнил на шоу свою новую песню «Ольга» и пригласил Бузову потанцевать.

«Гоша опустился ниже плинтуса, нашел кому мурки муркать!» — написал в комментариях к посту Куценко @vad1854 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Гошаааааааааа! ну зачем? Я очень разочарована! У вас вкус и харизма! Зачем себя так удешевлять безвкусицей Бузовой? Я от всех отписалась, кто хоть как то с ней соприкасался…» — отметила @irinalaki4.

«Тоже отписываюсь. Разочаровал», — заявила @ekaterina_trusova89.

Актер заметил критику пользователей и обратился ко многим из них с просьбой не отписываться.

«Верниииись!) я больше не буду!)» — написал он одному из подписчиков.

«тьфууу, не отписывайся!)» — попросил актер другую.

«Только в уборную — и сразу же возвращайся!» — потребовал Куценко от одной из пользовательниц.

Он отметил, что «всеми силами возвращает» подписчиков.

Многие поклонники поддержали актера. По их мнению, он «крутой актер» и из-за танцев с Бузовой хуже не станет.