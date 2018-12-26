1 января покажут последний фильм Михаила Задорнова

1 января 2019 года на телеканале НТВ состоится премьера комедии «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» — последнего фильма, созданием которого занимался Михаил Задорнов . Сатирик выступил в качестве продюсера, художественного руководителя и автора сценария ленты. Съёмки картины начались ещё в 2016 году, однако в связи со смертью Задорнова процесс производства был приостановлен. Согласно сюжету фильма, на престол маленькой страны Аннунакии восходит молодой король Макбук 102-ой. В то же время президент государства Самая Шибкодемократическая Автономия намеревается устроить в Аннунакии государственный переворот.

Премьера фильма по сценарию Михаила Задорнова «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» состоится в эфире НТВ 1 января 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Действие картины разворачивается в затерявшейся в песках вымышленной стране Аннунакии в момент, когда её трон готовится занять молодой король Макбук 102-ой. По требованию отца будущий монарх должен жениться на русской девушке. Благодаря удачному стечению обстоятельств на гастролях в стране находится ансамбль русской народной песни… Однако над Аннунакией нависает угроза в лице государства Самая Шибкодемократическая Автономия (С. Ш. А.): её президент решает установить в маленькой стране собственные порядки.

О начале производства картины стало известно в 2016 году. Любопытно, что в первую очередь был отснят финал фильма, в котором Михаил Задорнов рассказывает зрителям о дальнейшей судьбе героев.

Съёмки заключительной сцены фильма совпали с последним выступлением сатирика — Задорнов больше не мог сниматься из-за ухудшения состояния здоровья, однако продолжал консультировать съёмочную группу и отсматривать материал. Кроме того, артист успел записать весь закадровый текст.

«Это его проект, его сценарий, он в нём участвовал, выбирал актёров. Мы даже успели отснять его. Фильм будет обязательно выпущен. И его творчество будет продолжать жить вместе с этим фильмом», — отмечала Марина Орлова в разговоре с RT.

Первоначально картину планировалось показать в день рождения сатирика, затем — в годовщину смерти. Тем не менее премьера была перенесена на январь 2019 года.

«Хотел сломать стереотипы»

После смерти Задорнова создатели проекта предложили одну из ролей его дочери Елене. Так дебютной работой Елены Задорновой в кинематографе стала роль военного советника президента С. Ш. А.

Главу Самой Шибкодемократической Автономии первоначально хотел сыграть сам Задорнов, однако, опять же, не смог этого сделать из-за ухудшения самочувствия.

«У него возникла идея сыграть Старого Короля — у этого героя и сцен в кадре меньше, и текста много учить не надо. Но болезнь не позволила ему сыграть даже эту небольшую роль», — рассказал «Аргументам и фактам» режиссёр ленты Дмитрий Панченко.

По словам Панченко, в конечном счёте Задорнов написал сценарий к фильму, взяв за основу собственную пьесу, а также выступил в качестве продюсера картины.

«Этот опыт стал очень интересным, достойным зрительского внимания, и я думаю, что с удовольствием этот фильм посмотрят и поклонники творчества Михаила Николаевича, и просто люди, которым не хватает доброго, позитивного, тёплого, душевного кино», — сказал Панченко.

Режиссёр также подчеркнул, что картина создавалась без отсылок к происходящим на Ближнем Востоке событиям и в ней не следует искать актуальных политических высказываний.

«Сценарий писался без оглядки на события в Ираке или Сирии. Наоборот, этим фильмом Задорнов хотел сломать стереотипы. Михаила Николаевича все знают как человека, критикующего американцев и американский образ жизни. А Задорнову хотелось не столько иронизировать, сколько сделать весёлую, добрую комедию», — рассказал режиссёр.

Создатели фильма упоминали, что картина предназначается для широкого круга зрителей, в ней нет «пошлости и шуток ниже пояса».

«В комедии для меня важно, чтобы был смысл. В начале фильма все персонажи занимаются не своим делом. Они родились для другого, а в конце они находят каждый себя», — рассказывал Задорнов ТАСС.