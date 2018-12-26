Последнее видео с Задорновым всплыло в Сети

Марина Орлова. Появился трейлер последнего фильма сатирика "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка". Главную роль в комедии сыграла молодая актриса, которую называют музой Михаила Задорнова

Создатели опубликовали первый трейлер картины и объявили, что ее покажут в эфире канала НТВ 1 января 2019 года. Съемки проекта были завершены в ноябре текущего года, а сам Задорнов успел сняться в собственной картине. Также юморист озвучил весь закадровый текст фильма.

Напомним, Михаил Задорнов скончался от рака 10 ноября 2017 года. Артист так и не успел закончить съемки своего последнего фильма "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка". В день смерти сатирика его молодая муза Марина Орлова, а по совместительству продюсер картины, пообещала закончить съемки.

Ранее Орлова рассказала, что ее не пустили на прощание с артистом. Также артистка пыталась навестить его в больнице, но жена Михаила Задорнова была против. Марина заявила, что их с Михаилом Николаевичем связывали только рабочие отношения, хотя в СМИ ходили слухи о любовной связи актрисы и юмориста.