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Последнее видео с Задорновым всплыло в Сети 

Дни.ру + ещё 7 15 часов назад
Появился трейлер последнего фильма сатирика "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка". Главную роль в комедии сыграла молодая актриса, которую называют музой Михаила Задорнова — Марина Орлова.
Создатели опубликовали первый трейлер картины и объявили, что ее покажут в эфире канала НТВ 1 января 2019 года. Съемки проекта были завершены в ноябре текущего года, а сам Задорнов успел сняться в собственной картине. Также юморист озвучил весь закадровый текст фильма.
Режиссером комедии выступил Дмитрий Панченко. В ролях: Михаил Башкатов, Эммануил Виторган, Юрий Гальцев, Марина Орлова, Валерий Пономаренко, Александр Пономаренко, Николай Бандурин, Елена Синилова, Игорь Письменный и другие. Сыграла в фильме и дочь Михаила Задорнова Елена. Ей досталась роль военного советника, передает "Вокруг ТВ".
Напомним, Михаил Задорнов скончался от рака 10 ноября 2017 года. Артист так и не успел закончить съемки своего последнего фильма "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка". В день смерти сатирика его молодая муза Марина Орлова, а по совместительству продюсер картины, пообещала закончить съемки.
Ранее Орлова рассказала, что ее не пустили на прощание с артистом. Также артистка пыталась навестить его в больнице, но жена Михаила Задорнова была против. Марина заявила, что их с Михаилом Николаевичем связывали только рабочие отношения, хотя в СМИ ходили слухи о любовной связи актрисы и юмориста.
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Шоу-бизнес , Видео , Николай Бандурин , Михаил Башкатов , Игорь Письменный , Александр Пономаренко , Дмитрий Панченко , Валерий Пономаренко , Михаил Задорнов , Елена Синилова , Марина Орлова , Эммануил Виторган , Юрий Гальцев , Вокруг ТВ , НТВ
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