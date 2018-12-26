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Джастин Бибер начал торговать отельными тапками по 350 рублей 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Reuters
Бренд канадского поп-исполнителя Джастина Бибера Drew House выпустил в продажу дешевые отельные тапки. Об этом сообщает Hypebeast.
Белые махровые тапки с желтым смайлом, у которого вместо улыбки написало слово drew, были доступны на сайте марки по цене в 4,99 доллара (около 350 рублей). В настоящий момент вся партия распродана.
Известно, что певец не раз появлялся в общественных местах в тапках с логотипами разных отелей, которые он надевал вместе с дизайнерскими вещами независимо от погоды.
В августе Джастин Бибер пришел на свидание со своей невестой американской топ-моделью Хейли Болдуин в брюках с расстегнутой ширинкой.
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Шоу-бизнес , Джастин Бибер
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