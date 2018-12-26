В семье Диброва под Новый год произошло несчастье

Несколько лет назад супруги потеряли друга

Дмитрий и Полина Диброва рассказали о потере, которую произошла несколько лет назад. В новогоднюю ночь из дома сбежал их любимчик — пес породы бернский зенненхунд.

"Я его подарила Диме на день рождения, когда была беременна первым сыном Сашей. Когда наш пес пропал, я всю ночь проплакала", — рассказала Диброва Дни.ру.

Дибровы пытались найти питомца, расклеивали объявления, но поиски не увенчались успехом.