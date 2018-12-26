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В семье Диброва под Новый год произошло несчастье 

ТВ Центр + ещё 1 37 минут назад
Фото: ТВ Центр
Несколько лет назад супруги потеряли друга
Дмитрий и Полина Диброва рассказали о потере, которую произошла несколько лет назад. В новогоднюю ночь из дома сбежал их любимчик — пес породы бернский зенненхунд.
"Я его подарила Диме на день рождения, когда была беременна первым сыном Сашей. Когда наш пес пропал, я всю ночь проплакала", — рассказала Диброва Дни.ру.
Дибровы пытались найти питомца, расклеивали объявления, но поиски не увенчались успехом.
"Мне хочется верить, что собака убежала куда-то далеко и нашла себе нового хозяина", — надеется женщина.
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