Ольге Бузовой потребовалась помощь врачей после выступления на праздничном концерте

Декабрь является самым напряженным месяцем в году не только для обычных россиян, но и для звезд. Артисты практически не появляются дома, так как находятся на съемках различных праздничных телепередач, выступают на корпоративах и дают концерты. Ольга Бузова ко всему прочему еще и является ведущей проекта «Дом-2». Ранее певица уже жаловалась на недосып, а на днях из-за переутомления ей понадобилась помощь врачей.

Если вам захочется увидеть в Новый год поющую только для вас Примадонну, готовьте примерно 24 миллиона рублей. Ольга Бузова «попросит» на порядок меньше: два миллиона. А сколько это выйдет в жилье?

Загруженный график знаменитости сказался на ее здоровье. 26 декабря в «Крокус Сити Холле» она приняла участие в съемках праздничного концерта «Рождество с Григорием Лепсом ». Ольга выступила поздно вечером, а затем продолжила общаться с коллегами. Уже когда она отправилась домой, ей стало плохо. Артистка вызвала врача, который поставил ей капельницу.

«Я неважно себя чувствую, но врач сказал, что завтра мне станет лучше!», — поделилась певица с поклонниками.

Бузова отметила, что за весь день съела только один бутерброд. Она отметила, что ей скоро должно стать лучше.

«Весь оставшийся декабрь расписан по минутам, ещё и концерт в новогоднюю ночь. Болеть нельзя», — признавалась звезда. Поклонники надеются, что Ольга в новом году будет больше времени уделять своему здоровью.

Однако пока она делает все, чтобы радовать своих фанатов. Так в новогоднюю ночь она поздравит россиян в эфире семи телеканалов. Также Бузова призналась, что у нее грандиозные планы на 2019 год.