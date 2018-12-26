Стешу Маликову распекли за навязчивую рекламу

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @steshamalikova 25 Дек 2018 в 4:05 PST Стеша Маликова решила сделать рекламу в Инстаграм продукта одного из известных банков. Дочь известного композитора расхваливала новую карту для сбора кэшбэка, который впоследствии должен составить «несколько миллионов к пенсии».

Девушка также предложила посчитать, на что хватит кэшбэка у обычных граждан, и попросила поделиться результатами в комментариях. Но, вместо одобрения подписчиков и раскрутки продукта, получилась обратная реакция. Пользователи призвали селебрити задуматься о реальном размере пенсий в РФ и репутации самого банка, оставившего у клиентов немало негативных впечатлений. Большинство ответивших предложило прорекламировать новую карту кому-нибудь из своего круга.

В результате ответ на вопрос Стеши Маликовой так и не был получен, а комментарии превратились в рассылку спама покупных подписок и сплошной поток возмущения.