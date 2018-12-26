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Стешу Маликову распекли за навязчивую рекламу 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Instagram
Стеша Маликова решила сделать рекламу в Инстаграм продукта одного из известных банков. Дочь известного композитора расхваливала новую карту для сбора кэшбэка, который впоследствии должен составить «несколько миллионов к пенсии».
Девушка также предложила посчитать, на что хватит кэшбэка у обычных граждан, и попросила поделиться результатами в комментариях. Но, вместо одобрения подписчиков и раскрутки продукта, получилась обратная реакция. Пользователи призвали селебрити задуматься о реальном размере пенсий в РФ и репутации самого банка, оставившего у клиентов немало негативных впечатлений. Большинство ответивших предложило прорекламировать новую карту кому-нибудь из своего круга.
В результате ответ на вопрос Стеши Маликовой так и не был получен, а комментарии превратились в рассылку спама покупных подписок и сплошной поток возмущения.
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