Шоу «Орел и Решка: Перезагрузка» закрылось

Канал «Пятница» закрыл шоу « Орел и Решка: Перезагрузка». Об этом сказано в официальном инстаграме телепередачи.

Накануне там было опубликовано видео с геотегом «планета Земля».

«Это абсолютно прекрасное и райское место, в котором заканчивается такой проект, как "Орел и Решка: Перезагрузка"», — произносит его ведущая Настя Ивлеева.

Также она, стоя рядом с соведущим Евсеем Ковалевым, поблагодарила зрителей шоу, после чего под ностальгическую музыку были продемонстрированы яркие кадры из предыдущих эпизодов программы.

В конце ролика Ивлеева, стоя уже в одиночестве, плачет и признается, что «это было потрясающе».

«Я вас очень люблю. Пока!» — добавляет она и уходит.

В своем инстаграме Ивлеева опубликовала то же видео, в подписи к нему повторила благодарность и признание в любви к зрителям и, возможно, намекнула на новую «перезагрузку» шоу «Орел и Решка», так как, по ее словам, «где заканчивается одна история, начинается другая».