Канал «Пятница» закрыл шоу «Орел и Решка: Перезагрузка». Об этом сказано в официальном инстаграме телепередачи.
Накануне там было опубликовано видео с геотегом «планета Земля».
«Это абсолютно прекрасное и райское место, в котором заканчивается такой проект, как "Орел и Решка: Перезагрузка"», — произносит его ведущая Настя Ивлеева.
Также она, стоя рядом с соведущим Евсеем Ковалевым, поблагодарила зрителей шоу, после чего под ностальгическую музыку были продемонстрированы яркие кадры из предыдущих эпизодов программы.
В конце ролика Ивлеева, стоя уже в одиночестве, плачет и признается, что «это было потрясающе».
«Я вас очень люблю. Пока!» — добавляет она и уходит.
В своем инстаграме Ивлеева опубликовала то же видео, в подписи к нему повторила благодарность и признание в любви к зрителям и, возможно, намекнула на новую «перезагрузку» шоу «Орел и Решка», так как, по ее словам, «где заканчивается одна история, начинается другая».