Дочь Осина рассказала о тяжелой жизни с отцом

По прошествии 40 дней после смерти популярного российского певца Евгения Осина его дочь Агния поделилась со Starhit воспоминаниями о своём детстве. Девушка рассказала, как отец бросался в неё сосисками, ссорился с мамой и постоянно пил.

«У нас были тяжелые отношения всю жизнь. Когда видела какие-то бутылки, я спрашивала: «Это для чего? Ты же обещал больше не пить!». Он говорил: «Для друзей, соседей. Но их я никогда не видела. Он брал бутылку и шел с ней в комнату, » — делится Агния.

По её словам, Осин впервые всерьёз запил после её рождения, хотя до этого, по свидетельствам друзей, к алкоголю был равнодушен. Начались ссоры между родителями. Причём в порыве гнева певец не всегда вёл себя адекватно. Жена артиста с Агнией на руках закрывалась в комнате или вовсе уезжала на несколько дней к родителям. Иногда доставалось и маленькой девочке.

«Папа был вегетарианцем, он покупал себе соевые сосиски. Однажды, когда он их готовил, я увидела и спросила: «Папа, это что сосиски?» Он сразу стал таким агрессивным, спросил, откуда я знаю это слово, и швырнул в меня упаковку. Но, слава Богу, не попал, » — вспоминает девушка.

Впрочем, Агния приводит и положительные примеры общения с отцом. По её словам, Осин много занимался с ней музыкой, делал подарки, пытался воспитывать.

«Этим летом я забрала скутер, который он мне подарил несколько лет назад. Он мне говорил: «Не езди без шлема, аккуратно на дорогах. Выбирай тщательнее друзей, мальчиков, » — отмечает Агния.

Девушка в разговоре со Starhit подчеркнула, что не вправе судить отца, поскольку не была в его ситуации. Предположила, что певец был слабым человеком и не смог побороть зависимость.