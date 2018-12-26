Ведущего «Время покажет» раскритиковали за скандал на корпоративе

Пользователи соцсетей раскритиковали ведущего программы «Время покажет» на «Первом канале» Артёма Шейнина за его поведение на новогоднем корпоративе. Видео с праздника выложил в своём Twitter политолог Армен Гаспарян со словами: «Наверное, я слишком старый, чтобы это понимать».

На записи Шейнин предстаёт на сцене заведения, в котором проходит корпоратив. Телеведущий одет в майку с надписью «F**k you f***ing f**k» (ругательство на английском языке — Ред.). При этом журналист требует всех присутствующих «кто работает и хочет продолжать работать в программе „Время покажет“ взять в руки бокалы. Однако делает это весьма настойчиво, не скупясь на выражения.

»Все, б***ть, взяли бокалы!» — кричит Шейнин.

Развязка ситуации осталась за кадром. Однако пользователям соцсетей этого было достаточно, чтобы выразить своё недовольство происходящим.

«Днище. Лишний раз в этом убедился…» — пишет пользователь под ником @admn_blog.

«Все таки публичному человеку это не к лицу. Но как говорится, кому что нравится. Мне не нравится», — негодует @ICVJXTR.

«Какая прелесть! Шариковы и Швондеры))), » — иронизирует @Aleksej85055553.

Впрочем, не меньшей критике подвергся и сам Гаспарян, и автор видео. Большинство пользователей сошлись во мнении, что выкладывать видео с корпоративов «это подленько», и происходящее на праздниках не должно предаваться публичному обсуждению.