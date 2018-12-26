Россияне раскритиковали за лицемерие телеведущую Екатерину Андрееву, признавшуюся, что не смотрит телевизор.
Накануне русская служба BBC опубликовала интервью с ведущей Первого канала. Среди прочего в ходе него Андреева заявила, что не смотрит телевизор из-за «льющегося» оттуда «опасного для здоровья» «уровня агрессии».
«Я себя очень люблю, чтобы не давать разрушать свои нейроны тем, кто агрессивен очень с экрана», — сообщила она.
Многие пользователи твиттера, комментировавшие интервью, обвинили Андрееву в лицемерии в связи с ее причастностью к тому, что «разрушает» ее нейроны — агрессии на телевидении.
«Очень высокомерная и самовлюбленная говорилка», — считает один из них.
Некоторые другие удивились тому, что нейроны Андреевой не разрушает работа на «агрессивном» телевидении.
«Вот что увольнение животворящее делает — сразу в правду поиграть захотела», — заявил еще один.