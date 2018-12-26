Пользователи соцсетей раскритиковали Андрееву за лицемерие

Россияне раскритиковали за лицемерие телеведущую Екатерину Андрееву , признавшуюся, что не смотрит телевизор.

Накануне русская служба BBC опубликовала интервью с ведущей Первого канала. Среди прочего в ходе него Андреева заявила, что не смотрит телевизор из-за «льющегося» оттуда «опасного для здоровья» «уровня агрессии».

«Я себя очень люблю, чтобы не давать разрушать свои нейроны тем, кто агрессивен очень с экрана», — сообщила она.

Многие пользователи твиттера, комментировавшие интервью, обвинили Андрееву в лицемерии в связи с ее причастностью к тому, что «разрушает» ее нейроны — агрессии на телевидении.

«Очень высокомерная и самовлюбленная говорилка», — считает один из них.

Некоторые другие удивились тому, что нейроны Андреевой не разрушает работа на «агрессивном» телевидении.