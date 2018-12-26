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Пользователи соцсетей раскритиковали Андрееву за лицемерие 

Рамблер 2 часа назад
Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official
Россияне раскритиковали за лицемерие телеведущую Екатерину Андрееву, признавшуюся, что не смотрит телевизор.
Накануне русская служба BBC опубликовала интервью с ведущей Первого канала. Среди прочего в ходе него Андреева заявила, что не смотрит телевизор из-за «льющегося» оттуда «опасного для здоровья» «уровня агрессии».
«Я себя очень люблю, чтобы не давать разрушать свои нейроны тем, кто агрессивен очень с экрана», — сообщила она.
Многие пользователи твиттера, комментировавшие интервью, обвинили Андрееву в лицемерии в связи с ее причастностью к тому, что «разрушает» ее нейроны — агрессии на телевидении.
«Очень высокомерная и самовлюбленная говорилка», — считает один из них.
Некоторые другие удивились тому, что нейроны Андреевой не разрушает работа на «агрессивном» телевидении.
«Вот что увольнение животворящее делает — сразу в правду поиграть захотела», — заявил еще один.
Шоу-бизнес , Екатерина Андреева , Русская служба BBC
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