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Пьеха получила орден «За заслуги перед Отечеством» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Народная артистка СССР Эдита Пьеха получила орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил Эдите Пьехе орден "За заслуги перед Отечеством" II степени по поручению президента России Владимира Путина.
Вручение состоялось в петербургском ДК имени Горького на традиционном новогоднем концерте певицы. "Вы вошли в эстраду ленинградской певицей. Вас отличают лучшие черты жителей нашего города — элегантность, благородство, искренность", — сказал он.
Ранее Эдита Пьеха раскрыла детали своего диагноза.
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Шоу-бизнес , Александр Беглов , Эдита Пьеха , Владимир Путин , РИА Новости , Санкт-Петербург
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