Пьеха получила орден «За заслуги перед Отечеством»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил Эдите Пьехе орден "За заслуги перед Отечеством" II степени по поручению президента России Владимира Путина

Вручение состоялось в петербургском ДК имени Горького на традиционном новогоднем концерте певицы. "Вы вошли в эстраду ленинградской певицей. Вас отличают лучшие черты жителей нашего города — элегантность, благородство, искренность", — сказал он.

Ранее Эдита Пьеха раскрыла детали своего диагноза.