Елизавета Боярская прокомментировала рождение младшего сына

Актриса Елизавета Боярская в беседе с Пятым каналом прокомментировала рождение младшего сына.

«Вроде бы, когда его не было, и так всё было в доме гармонично и полноценно: и старший ребёнок, и вся семья дома… А тут теперь ещё большим счастьем и теплом наполнился дом», — заявила она.

По её словам, ничего не изменилось, но семья стала ещё более полноценной.

Боярская не стала загадывать, станут ли её дети актёрами. Она отметила, что этой работой нельзя заниматься «из-под палки».

«Если ты хочешь стоять на сцене, это только потому, что ты не можешь этого не делать», — объяснила актриса.