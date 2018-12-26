В Сети опубликовали компромат на «Мисс Москва — 2018»

Telegram-канал «Рынок шкур» опубликовал «компромат» на победительницу конкурса «Мисс Москва -2018» Алесю Семеренко, присланный анонимным интернет-пользователем.

Пользователь утверждает, что победу в конкурсе девушке «проплатил престарелый дедок», у которого она живет «на содержании».

Также он заявил, что 24-летняя девушка связана со сферой эскорт-услуг.

«Она на содержании у одного очень влиятельного человека. Не могу назвать его имя, но это именно он оплатил Алесе победу в конкурсе „Мисс Москва“. Она уже давно занимается эскортом, причем ценник выше пяти тысяч долларов. Летала в Европу и Дубаи через мою подругу, там также эскортила», — цитирует анонимного источника StarHit.

Сама Семеренко рассказала в Instagram, что журналисты уже спрашивали, купила ли она конкурс. По словам девушки, ей «одновременно и грустно, и забавно» отвечать на подобные вопросы.

«Грустно потому, что неужели я настолько некрасивая, что могу победить лишь за деньги?» — написала она.

Девушка добавила, что уже привыкла к «слухам, интригам, расследованиям».

Финал конкурса «Мисс Москва» состоялся 24 декабря. В этом году за титул боролись 49 девушек. Участвовать в конкурсе могли претендентки в возрасте до 34 лет.