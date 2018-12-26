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В Сети опубликовали компромат на «Мисс Москва — 2018» 

Рамблер 1 час назад
Telegram-канал «Рынок шкур» опубликовал «компромат» на победительницу конкурса «Мисс Москва -2018» Алесю Семеренко, присланный анонимным интернет-пользователем.
Пользователь утверждает, что победу в конкурсе девушке «проплатил престарелый дедок», у которого она живет «на содержании».
Также он заявил, что 24-летняя девушка связана со сферой эскорт-услуг.
«Она на содержании у одного очень влиятельного человека. Не могу назвать его имя, но это именно он оплатил Алесе победу в конкурсе „Мисс Москва“. Она уже давно занимается эскортом, причем ценник выше пяти тысяч долларов. Летала в Европу и Дубаи через мою подругу, там также эскортила», — цитирует анонимного источника StarHit.
Сама Семеренко рассказала в Instagram, что журналисты уже спрашивали, купила ли она конкурс. По словам девушки, ей «одновременно и грустно, и забавно» отвечать на подобные вопросы.
«Грустно потому, что неужели я настолько некрасивая, что могу победить лишь за деньги?» — написала она.
Девушка добавила, что уже привыкла к «слухам, интригам, расследованиям».
Финал конкурса «Мисс Москва» состоялся 24 декабря. В этом году за титул боролись 49 девушек. Участвовать в конкурсе могли претендентки в возрасте до 34 лет.
Комментарии27
Шоу-бизнес , Видео , StarHit , Москва
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