Запашный «укусил» тигра на выступлении

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал в Instagram, что «укусил» тигра. На новом фото дрессировщик запечатлен вместе с тигром, прижавшимся мордой к его лицу, и братом Аскольдом Запашным.

«Тот самый случай, когда кусаю я, а не меня», — так он подписал этот снимок.

Интернет-пользователи решили, что шутка Запашного привлечет внимание зоозащитников.

«Ну все.. сейчас вам напишут, что вы и так над тиграми издеваетесь, а и еще и кусаете их», — заявила @villisa84 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Ой ой ой, тигр такой несчастный, такой замученный, его бьют и кусают! Садистский способ дрессуры — укус тигра в моську!» — добавила @vik.yarova.

По мнению некоторых пользователей, именно так выглядит «любовь и доверие животного и человека». Также комментаторы отметили, что тигр «в ужасе прижал уши».

Ранее журналист Сергей Доренко назвал Запашного «звероубийцей», комментируя конфликт дрессировщика с бизнесменом Михаилом Гуцериевым.

Запашный пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на совместный проект Cirque du Soleil и Гуцериева. Он заявил, что бизнесмен откроет в России стационарную площадку для Cirque du Soleil. По мнению Запашного, это может негативно сказаться на российском цирке.

В компании Гуцериева «Сафмар» опровергли заявление дрессировщика: концертная площадка будет сдаваться в аренду разным коллективам и не станет стационарным центром для канадского цирка. Гуцериев предположил, что дрессировщик обращается к президенту, так как просто боится конкуренции.