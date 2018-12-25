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Пол Маккартни дал совет фанатам 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни обратился с рождественским посланием к своим поклонникам. Об этом сообщает ABC News.
Он посоветовал фанатам "не быть как он".
"Не ешьте и не пейте слишком много! Я знаю, что буду это делать, но для вас это не оправдание", — сказал Маккартни.
Музыкант выразил надежду, что людям понравятся их рождественские подарки. Экс-участник The Beatles также напомнил, что истинное назначение праздника — это любовь и мир.
Ранее сообщалось, что воры проникли в лондонское поместье Пола Маккартни.
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Шоу-бизнес , Пол Маккартни , телеканал АВС
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