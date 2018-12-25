Пол Маккартни дал совет фанатам

Бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни обратился с рождественским посланием к своим поклонникам. Об этом сообщает ABC News.

Он посоветовал фанатам "не быть как он".

"Не ешьте и не пейте слишком много! Я знаю, что буду это делать, но для вас это не оправдание", — сказал Маккартни.

Музыкант выразил надежду, что людям понравятся их рождественские подарки. Экс-участник The Beatles также напомнил, что истинное назначение праздника — это любовь и мир.

Ранее сообщалось, что воры проникли в лондонское поместье Пола Маккартни.