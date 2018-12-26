Новый имидж Собчак связали со слухами о разводе 

Телеведущая Ксения Собчак выложила в Instagram фото с новой причёской. Звезда попросила оценить новый имидж, но подписчики пошли дальше и выдвинули версию о том, что Собчак либо влюбилась, либо готовится к разводу.
«В Новый Год-с новой стрижкой! Как вам?» — подписала фото Ксения, надеясь на то, что поклонники объективно оценят её новый облик.
Большинство подписчиков заметили, что телеведущая стала выглядеть моложе, свежее и более стильно. Некоторые не удержались и связали новый имидж с потенциальным желанием звезды начать новую жизнь.
«Как говорят: если женщина постригалась, значит ее жизнь скоро изменится», — предполагает пользователь под ником @miss_liap.
«Хорошая стрижка. Перемены», — заявила @radchenkoelvira.
Пользователи намекают на слухи о возможном разрыве отношений Собчак с супругом Максимом Виторганом, с которым она прожила в браке пять лет и воспитывает общего сына Платона. Разговоры о разводе появились после того, как актёр выложил в Instagram фото без обручального кольца, которое ранее исправно носил.
Некоторые приписывают 37-летней Ксении роман с режиссёром Константином Богомоловым, который внезапно для всех недавно развёлся с супругой актрисой Дарьей Мороз. Этот факт, уверены подписчики, тоже повлиял на смену имиджа.
Ни Ксения Собчак, ни Максим Виторган слухи о своей размолвке никак не комментируют.