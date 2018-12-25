Прошедший через ад Цискаридзе: «Хватался за печень, задыхался и вонял»

Николай Цискаридзе стал гостем программы "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ", которая выходит на сайте YouTube. Прославленный танцор откровенно рассказал, почему выбрал такую непростую профессию.

Николай Цискаридзе сообщил, что в раннем детстве ему не хватало ярких впечатлений. Он мечтал о настоящей сказке, которой в реальности не было. Будучи ребенком, Николай считал, что на сцене творится настоящее волшебство.

"Я рос один. Я все время был один. Все были в детском саду дети, а я был дома. Взрослым было не до меня. Мама работала, отчим работал. Няня все время готовила стирала и убирала. Она про меня вспоминала, когда меня надо было покормить, положить спать. У нас с детства были договорные отношения. Это можно, а это нельзя. Никогда мне не рассказывали, что сейчас придет Дед Мороз и под елочкой будет что-то. Мама объясняла, что Дед Мороз — это она, что подарки стоят денег. А тут был мир иллюзий", — поведал Цискаридзе.

Артист уверен, что если бы в детстве он узнал настоящую цену этой профессии, то никогда бы не стал танцором. Ведь в то время его представления о балете были крайне нереалистичными.

"Мама совершила глупость. Ей надо было договориться с кем-то, отвести меня за кулисы и показать мне спектакль с изнанки. Я не видел этого. Когда уже меня приняли в училище, и я пришел на первое сентября. Мы познакомились, и педагог нам сказал: вот надо такие-то носочки, такие-то трусики и принести большое полотенце. А я маме говорю: "Что мы будем плавать? Я танцевать пришел!" И когда нас поставили лицом к стенке делать какое-то движение, вот тут у меня был стресс. Потому что делать эти глупые движения мне совсем не хотелось. Я уверен, что, если бы я увидел закулисье, я никогда бы не пошел бы туда", — заменил артист.

Цискаридзе добавил, что балет выглядит красиво только лишь из зрительного зала. На самом деле танцоры попадают в настоящий ад.