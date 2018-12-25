Актер Андрей Мерзликин, многим известный благодаря фильму «Бумер», откровенно признался, что в его жизни случилось поворотное событие.
Артист попал в автомобильную аварию и едва не погиб, после этого он начал чаще посещать храм. По словам Андрея, сейчас религия для него играет важную роль. Стоит отметить, что в 2003 году артист также страдал затяжной депрессией.
«Такое ощущение, когда никто не звонит, ничего не происходит. В итоге 21 февраля я угодил в серьезную автомобильную аварию. Мы упали прямо в Москву-реку, пробили лед, но каким-то чудом выжили. Мне запомнилось одно: когда вызвали МЧС, спасателей, полицейские сказали: «Ребята, вам сюда», — и показали на храм. Тогда я впервые осознанно побывал в храме и понял, что такое таинство первого причастия, первой исповеди. Это навсегда изменило мою жизнь», — рассказал Андрей Мерзликин.