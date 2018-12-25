Андрей Мерзликин рассказал о страшном происшествии

Актер Андрей Мерзликин , многим известный благодаря фильму «Бумер», откровенно признался, что в его жизни случилось поворотное событие.

Артист попал в автомобильную аварию и едва не погиб, после этого он начал чаще посещать храм. По словам Андрея, сейчас религия для него играет важную роль. Стоит отметить, что в 2003 году артист также страдал затяжной депрессией.