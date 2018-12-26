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Макаревич врезал разжигающему конфликт Малахову 

Дни.ру 28 минут назад
Фото: 1tv.ru
В программе "Звезды сошлись" телеканала НТВ обсудили проблему ответственности популярных персон перед аудиторией. В частности, обсуждался вопрос использования ненормативной лексики в творчестве тех или иных артистов. В пример приводились музыкальные клипы с участием Филиппа Киркорова. Также в ходе дискуссии обсудили этичность постановочных ток-шоу не федеральных каналах.
По словам члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, матерщина в ролике Филиппа Киркорова не была так уж необходима.
"Там совершенно был неуместен мат. Можно было без этого обойтись. Тем более, что у этого клипа 100 миллионов просмотров. Меня покоробило, потому что я понимаю, что не только я это смотрю. Я понимаю сколько детей посмотрели этот клип. Они смотрят и понимают, что если Народный артист России позволяет себе такие вещи, то — это норма", — рассудил общественник.
С точкой зрения Манукяна согласился продюсер Иосиф Пригожин. Он добавил, что еще одно детище Киркорова — клип "Ибица", который Филипп создал в дуэте с Николаем Басковым, не выдерживает никакой критики.
"Мне категорически не понравилось. Там с перебором просто. Для меня "Ибица" — клип противный, "Цвет настроения синий" — это другой хайп", — отметил Пригожин.
Также Манукян отметил, что не стоит забывать и о телевидении, качество которого за последние годы заметно снизилось. Зрителей пичкают низкопробными постановочными ток-шоу, которые транслируют искаженные ценности.
"У меня такое впечатление, что многие телевизионные шоу на нашем телевидении, к примеру Малахов, Шепелев, Борисов обманывают людей, намеренно. Пытаются их выставить в глупом свете", — заметил Вадим.
С позицией общественника согласился сын певца Андрея Макаревича — Иван.
"Я, отчасти, поддержу вас. Почему я искренне не считаю Малахова хорошим ведущим, потому что он разжигает спор. Это человек, который ловит момент — вот здесь есть конфликт, и он в него подливает огонь", — врезал отпрыск знаменитости шоумену.
Также Макаревич-младший добавил, что сам опасается ходить на разного рода шоу, ведь на честность телевизионщиков рассчитывать не приходиться. Молодой человек считает, что может стать жертвой провокации.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Андрей Макаревич , Николай Басков , Иосиф Пригожин , НТВ
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