Макаревич врезал разжигающему конфликт Малахову

В программе "Звезды сошлись" телеканала НТВ обсудили проблему ответственности популярных персон перед аудиторией. В частности, обсуждался вопрос использования ненормативной лексики в творчестве тех или иных артистов. В пример приводились музыкальные клипы с участием Филиппа Киркорова . Также в ходе дискуссии обсудили этичность постановочных ток-шоу не федеральных каналах.

По словам члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, матерщина в ролике Филиппа Киркорова не была так уж необходима.

"Там совершенно был неуместен мат. Можно было без этого обойтись. Тем более, что у этого клипа 100 миллионов просмотров. Меня покоробило, потому что я понимаю, что не только я это смотрю. Я понимаю сколько детей посмотрели этот клип. Они смотрят и понимают, что если Народный артист России позволяет себе такие вещи, то — это норма", — рассудил общественник.

С точкой зрения Манукяна согласился продюсер Иосиф Пригожин . Он добавил, что еще одно детище Киркорова — клип "Ибица", который Филипп создал в дуэте с Николаем Басковым , не выдерживает никакой критики.

"Мне категорически не понравилось. Там с перебором просто. Для меня "Ибица" — клип противный, "Цвет настроения синий" — это другой хайп", — отметил Пригожин.

Также Манукян отметил, что не стоит забывать и о телевидении, качество которого за последние годы заметно снизилось. Зрителей пичкают низкопробными постановочными ток-шоу, которые транслируют искаженные ценности.

"У меня такое впечатление, что многие телевизионные шоу на нашем телевидении, к примеру Малахов, Шепелев, Борисов обманывают людей, намеренно. Пытаются их выставить в глупом свете", — заметил Вадим.

С позицией общественника согласился сын певца Андрея Макаревича — Иван.

"Я, отчасти, поддержу вас. Почему я искренне не считаю Малахова хорошим ведущим, потому что он разжигает спор. Это человек, который ловит момент — вот здесь есть конфликт, и он в него подливает огонь", — врезал отпрыск знаменитости шоумену.

Также Макаревич-младший добавил, что сам опасается ходить на разного рода шоу, ведь на честность телевизионщиков рассчитывать не приходиться. Молодой человек считает, что может стать жертвой провокации.