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Иван Макаревич «осудил» Малахова за обман на шоу 

Рамблер 6 часов назад
Андрей Малахов — плохой журналист, заявил в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ актер и музыкант Иван Макаревич.
67-й эпизод программы был посвящен нецензурной брани в творчестве российских музыкантов — рэперов, Филиппа Киркорова и так далее.
Один из гостей студии, блогер Вадим Манукян, осудив исполнителей за мат, перевел разговор на телевидение. По его словам, многие российские ток-шоу, например, те, которые ведут Андрей Малахов, Дмитрий Шепелев и Дмитрий Борисов, низкопробные и постановочные — намеренно обманывают людей.
По его словам, многие российские ток-шоу, например, те, которые ведут Андрей Малахов, Дмитрий Шепелев и Дмитрий Борисов, низкопробные и постановочные — намеренно обманывают людей.
«Я отчасти поддержу вас», — заявил в ответ Иван Макаревич.
По словам сына лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, он «искренне» не считает Андрея Малахова хорошим телеведущим за то, что тот «разжигает спор», «ловит момент» и «подливает» в конфликты «огонь».
Комментарии48
Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Борисов , Филипп Киркоров , Иван Макаревич , Андрей Малахов , Дмитрий Шепелев , НТВ
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