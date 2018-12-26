Иван Макаревич «осудил» Малахова за обман на шоу

67-й эпизод программы был посвящен нецензурной брани в творчестве российских музыкантов — рэперов, Филиппа Киркорова и так далее.

Один из гостей студии, блогер Вадим Манукян, осудив исполнителей за мат, перевел разговор на телевидение. По его словам, многие российские ток-шоу, например, те, которые ведут Андрей Малахов, Дмитрий Шепелев Дмитрий Борисов , низкопробные и постановочные — намеренно обманывают людей.

По его словам, многие российские ток-шоу, например, те, которые ведут Андрей Малахов, Дмитрий Шепелев и Дмитрий Борисов, низкопробные и постановочные — намеренно обманывают людей.

«Я отчасти поддержу вас», — заявил в ответ Иван Макаревич.

По словам сына лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, он «искренне» не считает Андрея Малахова хорошим телеведущим за то, что тот «разжигает спор», «ловит момент» и «подливает» в конфликты «огонь».