Ургант позвал рэперов в новогоднее «голубое братство»

Программа "Вечерний Ургант" к Новому году приготовила спецвыпуск программы "Голубой Ургант", который покажут на Первом канале в ночь с 30 на 31 декабря.

По словам телеведущего Ивана Урганта, долгое время телевизионный формат новогоднего голубого огонька считался "клубом для избранных".

"И вот наконец эти двери распахнуты настежь, и мы принимаем в наше голубое братство новых членов", — поделился он, пообещав во время праздника вспомнить 1990-е.

Ранее сообщалось, что рэпер Баста окоченел на съемках "голубого огонька" Первого канала.