Программа "Вечерний Ургант" к Новому году приготовила спецвыпуск программы "Голубой Ургант", который покажут на Первом канале в ночь с 30 на 31 декабря.
Как сообщает пресс-служба канала, в записи приняли участие артисты, современные поп-исполнители, рэперы, блогеры: Иван Дорн, Монеточка, Little Big, Гречка, Feduk, Антоха МС, Данила Поперечный, Илья Соболев, "Хлеб", Евгений Кулик, Александра Бортич, Ирина Горбачева, а также эстрадно-симфонический оркестр под управлением Аркадия Цимблера и Big Baby Tape и Boulevard Depo!
По словам телеведущего Ивана Урганта, долгое время телевизионный формат новогоднего голубого огонька считался "клубом для избранных".
"И вот наконец эти двери распахнуты настежь, и мы принимаем в наше голубое братство новых членов", — поделился он, пообещав во время праздника вспомнить 1990-е.
Ранее сообщалось, что рэпер Баста окоченел на съемках "голубого огонька" Первого канала.