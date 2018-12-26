Жена Малахова показала дорогой подарок мужа 

Телеведущий Андрей Малахов заранее сделал своей супруге Наталье Шкулевой новогодний подарок — черный Mercedes S-класса. Об этом сообщает «Экспресс-газета» со ссылкой на сториз в Instagram Шкулевой.
Издание отмечает, что автомобиль, «по самым скромным подсчетам», стоит девять миллионов рублей.
«Экспресс-газета» отмечает, что Шкулева показала подарок после появления новостей о проблемах в их семье. Интернет-пользователи обращали внимание, что супруги давно не публиковали совместных фото.
Малахов и Шкулева в браке шесть лет. В ноябре прошлого года у пары родился сын.