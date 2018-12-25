В Сети раскритиковали раздевание на кастинге Serebro

Интернет-пользователи раскритиковали первую серию кастинга в группу Serebro, в которой участниц попросили раздеться. Видео опубликовано на YouTube-канале музыкального лейбла MALFA.

Ведущий кастинга заявил девушкам, что они должны обладать не только красивым голосом, но и подходящими для «настоящей звезды» внешними данными. Сначала он попросил устроить для него «настоящее дефиле», а затем девушкам дали задание надеть купальники.

«Я не думал, что в сауну такой серьезный отбор», — написал в комментариях к видео Селеба Из Гетто (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Сначала нужно было выбрать ведущего. Ужас.. "Вы будете гастролировать, получать много денег". Пипец, как во дворе с девушками лёгкого поведения беседует.», — возмутилась Елена Гейер.

«В конце концов получится очередная группа «Поющие Трусы». Понятное дело, что девушки из Серебро всегда выступают в очень откровенных нарядах <…>, но <…> это уже уровень дом 2. Выглядит все дешево», — заявил Niko Nazaroff.

кадр из видео Youtube

Некоторые пользователи назвали критиков кастинга «ханжами».

«Им же не сказали раздеться! На пляже значит они не стесняются в купальнике ходить, а как здесь — все стыд и срам. Вы больные?! В этом ничего такого нет. И группа Серебро — это сексуальность, красивое тело, фигура прежде всего!» — добавил kristean2514.

Ранее стало известно, что певицы из действующего состава группы Serebro займутся сольными карьерами. Фадеев сообщил, что с 28 ноября будет проводиться кастинг в группу «Серебро». Для участия в нем требовалось выложить в Instagram одноминутное видео с исполнением любой песни. После этого этапа были отобраны 15 девушек, а кастинг запустили в формате реалити-шоу. Интернет-пользователи смогут голосовать за участниц.