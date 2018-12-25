Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынска открестилась от развода Собчак и Виторгана 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Журналистка Божена Рынска на странице в Facebook заявила о своей непричастности к новостям о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана.
Ранее в СМИ появилась информация о романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым. СМИ ссылались на Telegram-канал Божены Рынски, хотя сама журналистка не раз заявляла, что ее в Telegram нет, а от ее имени пишет «омерзительная подделка.
»Пожалуйста, прекратите ссылаться на меня. Я не занимаюсь чужой личной жизнью, своих дел по горло», — подчеркнула Рынска в Facebook.
В посте, который приписали журналистке, утверждалось, что Собчак и Виторган будут встречать Новый год не вместе.
Сама Собчак посвятила «тем, кто в ожидании кинца „Смотрите, она вышла без кольца“, стихотворение. В нем она попросила „кумушек“ и остальных любопытных „не лезть“.
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Божена Рынска , Константин Богомолов , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия обвинит Россию в крупнейшем авиаколлапсе
Россиянам разрешили использовать «шпионскую» технику20
Свистопляска у моста: Киев пожертвует британцами2
«Стрельба глазами — тайное оружие Кремля»29
Поклонская обратилась к россиянам верхом на коне250
Видео
05:50
Пока вы спали: Как выживают россияне
Общество
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:16
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе
Общество Статьи
01:26
Людьми играли в боулинг на корпоративе в Казани
Общество
00:57
Бутырку могут превратить в культурный центр
Новости Москвы Общество
00:16
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо
В мире
04:42
«В жизни раз бывает 70 лет»: как ограбили Пугачеву
Шоу-бизнес Статьи
00:56
Против Талькова возбудили дело
Шоу-бизнес Происшествия
05:21
Росгвардия выпустила клип на песню Last Christmas
Общество
00:45
Поклонская обратилась к россиянам верхом на коне
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение