Рынска открестилась от развода Собчак и Виторгана

Ранее в СМИ появилась информация о романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым . СМИ ссылались на Telegram-канал Божены Рынски , хотя сама журналистка не раз заявляла, что ее в Telegram нет, а от ее имени пишет «омерзительная подделка.

»Пожалуйста, прекратите ссылаться на меня. Я не занимаюсь чужой личной жизнью, своих дел по горло», — подчеркнула Рынска в Facebook.

В посте, который приписали журналистке, утверждалось, что Собчак и Виторган будут встречать Новый год не вместе.

Сама Собчак посвятила «тем, кто в ожидании кинца „Смотрите, она вышла без кольца“, стихотворение. В нем она попросила „кумушек“ и остальных любопытных „не лезть“.