Друзья Владислава Галкина поделились воспоминаниями об актере

25 декабря российскому актёру Владиславу Галкину могло исполнится 47 лет. Starhit обзвонил друзей артиста, которые рассказали, какие черты его характера они запомнили лучше всего.

«Прекрасный артист, хороший добрый человек. Критически относился к своей работе. Очень целеустремленный и необыкновенно требовательный к себе актер», — говорит Олег Басилашвили, партнёр Галкина по телесериалу «Мастер и Маргарита».

Артист уверяет, что, если бы не трагическая смерть, он бы порадовал зрителей ещё многими работами в кинематографе.

«Его можно было бы назвать перфекционистом, — заявила актриса Елена Бирюкова. — Он необыкновенно требовательно ко всему относился и очень близко все принимал к сердцу. Халтуру терпеть не мог. А в нашей жизни сейчас слишком много халтуры».

«Влад был трогательно-ранимый и какой-то немного не приспособленный к жесткости этого мира», — уверяет актриса Анна Ковальчук . По её словам, глаза Галкина всегда светились добротой.

Впрочем, российскому актёру Сергею Юшкевичу Владислав Галкин запомнился своей несдержанностью и вспыльчивым характером. Он говорит, что не раз видел друга с ног до головы в крови после драк.

«Если что-то по мнению Влада шло не так, он мог спокойно «зарядить в пятак». Еще тогда у меня возникли мысли, что Влад своей смертью не умрет, » — заявил Юшкевич.

По его словам у Галкина отсутствовал инстинкт самосохранения, поэтому все каскадёрские трюки в фильмах он выполнял сам. Впрочем, актёр не сомневается, что в обстоятельствах смерти Владислава нет ничего криминального.

«Рядом с телом нашли таблетки и алкоголь — все, что было категорически противопоказано при болезни Влада. Если бы он соблюдал все рекомендации врачей», — сокрушается Юшкевич.

Тело Владислава Галкина было обнаружено в феврале 2010 года на полу в его собственной квартире. Медики заявили, что актёр скончался из-за остановки сердца. Правоохранители заявили, что признаков насильственной смерти они не обнаружили. На криминальной причине гибели артиста настаивал отец Галкина — Борис. Он уверял, что накануне трагедии Влад снял крупную сумму денег, а на его телефон поступали звонки с угрозами.