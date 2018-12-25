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Светлана Бондарчук уехала на Бали с новым возлюбленным 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
На курорт актриса добралась не без приключений.
Светлана Бондарчук после расставания с талантливым фотографом Сергеем Табуновым недолго оставалась в одиночестве. В декабре актриса вышла в свет уже с новым бойфрендом — директором дизайнерских проектов Сергеем Харченко. Минувшим летом артистка и ее возлюбленный съездили отдохнуть в Литву, а на днях пара отправилась в другое путешествие.
Сейчас Светлану и Сергея можно увидеть на Бали. Интересно, что по дороге на курорт без приключений не обошлось. По прилету в аэропорт назначения актриса нечаянно забрала с багажной ленты чужие пожитки, ей пришлось потратить много времени и сил, чтобы отыскать собственный багаж. Но в итоге российской звезде вернули все вещи и даже любимые купальники, без которых отпуск был ей не мил, пишет сайт «7 Дней».
В своем блоге в Instagram артистка опубликовала кадры с индонезийских берегов, на которых она выглядит умиротворенной и счастливой, шагая по пляжу босиком. В комментариях поклонники порадовались, что инцидент с чемоданами завершился для артистки хорошо, и отметили, что отдых пошел ей на пользу: выглядит Светлана просто прекрасно.
Напомним, Светлане Бондарчук исполнилось 50 лет. В свой день рождения актриса сумела удивить подписчиков в соцсети, разместив на своей страничке фотографию в прозрачном мини-платье.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Светлана Бондарчук , Сергей Харченко , Бали , Литва
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