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Садальский посмеялся над Эвелиной Бледанс и Аллой Довлатовой 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
Фото: GLOBALLOOK
Актер рассказал о новом спектакле «Любовь заказывали?»
Известный актер Станислав Садальский, как известно, большой юморист и шутник. Он обожает высмеивать своих коллег по творческому цеху. На этот раз от него досталось телеведущей Эвелине Бледанс и актрисе Алле Довлатовой. На своей страничке в социальной сети Instagram Садальский рассказал историю, которая произошла с участием Бледанс и Довлатовой. На опубликованном снимке Садальский посадил зашедшую к нему в гости Эвелину Бледанс на колени.
«Пришла в гости Эвелина. Узнав о новом проекте с Довлатовой «Любовь заказывали?» Эвелинка, зная что все спектакли Устюгова-касса, захотела в дубль к Алле. Набрав номер и услышал «довлатовское»: «Если ты посмеешь взять ее даже третьим составом, ты меня больше не увидишь живьём». После этих слов, отчетливо услышал «шлёп губищ» страстного поцелуя ее законного мужа: «Аллочка, тебе давно пора бросить этого старика Садальского» послышалось после чавканья. Друзья, как же мне поступить после этих унизительных слов?» — спросил своих подписчиков Садальский.
«Бледанс и какая-то Довлатова. Сравнивать даже не стоит, на мой взгляд. Эвелина затмит, однозначно! Я бы пошла на спектакль с Эвелиной Бледанс, а не с Довлатовой. Имени не помню даже», «Нравится-не нравится. Какими страстями живёте, эх!» «Эвелина-хорошая актриса, но она вроде как на сносях? Или я ошибаюсь?» «А мне нравится Алла Довлатова, талантливая, добрая, обожаю её!» «Бледанс — воплощение женственности и грации! Всегда восхищалась этой женщиной», — заметили в комментариях поклонники Станислава Садальского.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Эвелина Бледанс , Станислав Садальский
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