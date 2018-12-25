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Федосеева-Шукшина отреклась от общения с дочерьми 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга в передаче "Прямой эфир" Андрея Малахова пожаловалась на плохие отношения в семье.
Ольга заявила, что больше всего она хочет мира в семье, а не передела наследства с матерью и сестрой Марией Шукшиной. "Маша вообще заблокировала меня везде, я просто не могу с ней связаться. Я не претендую на квартиру, тем более, она уже продана. Я не хочу больше ссориться. В последние годы я проводила большую работу, собирала информацию про отца, поднимала архивы", — цитируют "Дни.ру" Ольгу, констатирующую, что мать это делает также, но усилия не объединены.
По мнению продюсера Бари Алибасова, недавно женившегося на Федосеевой-Шукшиной, всей родне просто нужно встретиться и поговорить. Однако сделать это непросто. Старшая дочь Федосеевой-Шукшиной Анастасия, долгое время не общавшаяся с матерью, это подтвердила. "Мы же все родные люди, не чужие друг другу. Мы с Ольгой давно прекрасно общаемся, и хотелось бы, чтобы наша семья полностью воссоединилась", — поделилась Анастасия.
Ранее Андрей Малахов отреагировал на нападки Марии Шукшиной — средней из сестер.
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Шоу-бизнес , Мария Шукшина , Андрей Малахов
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