Анастасия Волочкова пообещала поклонникам традиционные фото с Мальдив

Судя по всему, после Новогодних праздников прима-балерина Большого театра позволит себе понежиться на любимом курорте.

Новогоднюю ночь Анастасия Волочкова провела в компании отца своей тринадцатилетней дочки Ариадны — бизнесменом Игорем Вдовиным . Еще на программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» артистка балета призналась, что не будет нарезать салат «Оливье», напомнив светской львице, что она есть хлеб и другие продукты, которые могут сказаться на ее фигуре.

Волочкова собиралась подать к слову огурчики с икрой — свое любимое блюдо. При этом поклонники артистки заметили, что Анастасия угощала семью рыбкой и фруктами. Подписчики раскритиковали приму-балерину за «скудный стол», добавив, что дочка Анастасии с отцом явно забежали к маме на часок, проведать ее в Новогоднюю ночь. Сама Волочкова заявила, что Ариадна всего лишь гостила у Вдовина и уже вернулась к домой.