Судя по всему, после Новогодних праздников прима-балерина Большого театра позволит себе понежиться на любимом курорте.
Новогоднюю ночь Анастасия Волочкова провела в компании отца своей тринадцатилетней дочки Ариадны — бизнесменом Игорем Вдовиным. Еще на программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» артистка балета призналась, что не будет нарезать салат «Оливье», напомнив светской львице, что она есть хлеб и другие продукты, которые могут сказаться на ее фигуре.
Волочкова собиралась подать к слову огурчики с икрой — свое любимое блюдо. При этом поклонники артистки заметили, что Анастасия угощала семью рыбкой и фруктами. Подписчики раскритиковали приму-балерину за «скудный стол», добавив, что дочка Анастасии с отцом явно забежали к маме на часок, проведать ее в Новогоднюю ночь. Сама Волочкова заявила, что Ариадна всего лишь гостила у Вдовина и уже вернулась к домой.
В своем интервью прима-балерина пообещала поклонникам традиционные фото с Мальдив, заметив, что уже прикупила новые купальники для фотосессий. «Вы еще должны понимать, что вас скоро ждут традиционные фото с Мальдив… Ох, что бы я на себя ни надела… Когда я надеваю много одежды, люди недовольны: „Зачем так укуталась? Где шпагаты?“. Я вижу это по статистике своего Инстаграма. Мои фотографии со шпагатом за сутки набирают по 500 тысяч просмотров», — приводит «Комсомольская правда» слова Анастасии Волочковой.