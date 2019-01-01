«Так вот он — любимый мужчина»: Волочкова провела Новогоднюю ночь с отцом своей дочери

Прима-балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram подвела итоги уходящего года, отметив, что верные почитатели на протяжении долгих месяцев пытались разгадать: «Кто он — тайный воздыхатель артистки балета?». В СМИ также писали, что с новым избранником светская львица якобы познакомилась через близких друзей. Сама Волочкова намекала, что ее новый мужчина довольно состоятельный человек и не нуждается в какой-либо финансовой поддержки. При этом Анастасия добавила, что ее тринадцатилетняя дочка Ариадна пока не приняла возлюбленного матери. Прима-балерина пожаловалась Лере Кудрявцевой на «детскую ревность», заметив, что старается объяснить дочери прописные истины. Артистка не скрывает, что не приемлет одиночества и не может жить одна.

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Несмотря на всю таинственность, балерина наотрез отказалась раскрывать личность возлюбленно, рассказав ведущей ток-шоу «Секрет на миллион», что так счастлива со своим мужчиной, что не видит смысла показывать его широкой публике. При этом Новогоднюю ночь Анастасия провела в компании отца своей дочери, посвятив ему трогательный пост в свое микроблоге. «Подведу итоги 2018 года. У меня он прошёл отлично… а самое главное, что рядом самые близкие люди: моя дочь и мой любимый мужчина. Ваш год прошёл в догадках по поводу того, с кем я живу и как. В поиске моего мужчины по штанам, часам, ремням и рукам. Вы писали, что Ариша пропала и я не стала ничего постить в ответ, потому что я всегда рядом со своими любимыми, а они со мной», — написала Волочкова, опубликовав под признанием о «любимом мужчине» снимок с отцом Ариадны.

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Волочкова провела Новогоднюю ночь с отцом своей дочери (Фото: Instagram)