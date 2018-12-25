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Поклонская обратилась к россиянам верхом на коне
Поклонская обратилась к россиянам верхом на коне

СМИ узнали гонорары звезд на ток-шоу 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: кадры из шоу "Прямой эфир"/ "Россия"
Неназванный сотрудник одного из ток-шоу рассказал «Комсомольской правде», что певец Александр Серов получает по 200-400 тысяч рублей за съемку в телешоу, посвященных скандалам в его личной жизни.
«КП» отмечает, что Серов принял участие в программах «Пусть говорят», «На самом деле», «Эксклюзив», «Прямой эфир», после чего стал чаще давать концерты и появляться на корпоративах.
По данным газеты, раньше участникам телешоу платили больше, а теперь расценки стали скромнее. Собеседник «КП» отметил, что сумма гонорара растет, если история героя получает хороший рейтинг. В таком случае герою предлагают эксклюзивный контракт с максимально возможной наценкой до одного миллиона рублей за эфир.
Актер Алексей Панин рассказал, что за одну из съемок в телешоу ему заплатили 400 тысяч рублей. По данным «КП», супруги Никита Джигурда и Марина Анисина получали на ТВ по 500 тысяч рублей, телеведущей Дане Борисовой платили в среднем по 400 тысяч, певцу Евгению Осину — 300 тысяч, а водителю балерины Анастасии Волочковой 50 — 70 тысяч рублей. Знаменитости, выступающие в роли комментаторов на передачах, получают от 15 до 30 тысяч рублей, утверждает газета.
Ранее о расценках на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказала Мария Шукшина. По словам актрисы, за участие в программе ей предлагали 15 миллионов рублей, а ее сыну Макару Касаткину — миллион рублей. Она заявила, что «ходить на это мракобесие — себя не уважать», а платят там якобы абсолютно всем участникам.
Сам Малахов назвал сумму в 15 миллионов фантастической. При этом он признал, что телевидение сейчас «коммерциализировано», поэтому за эксклюзивные интервью приходится платить.
Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Серов , Мария Шукшина , Никита Джигурда , Алексей Панин , Андрей Малахов , Дана Борисова , Марина Анисина , Евгений Осин , Комсомольская правда
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