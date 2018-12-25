СМИ узнали гонорары звезд на ток-шоу

«КП» отмечает, что Серов принял участие в программах «Пусть говорят», «На самом деле», «Эксклюзив», «Прямой эфир», после чего стал чаще давать концерты и появляться на корпоративах.

По данным газеты, раньше участникам телешоу платили больше, а теперь расценки стали скромнее. Собеседник «КП» отметил, что сумма гонорара растет, если история героя получает хороший рейтинг. В таком случае герою предлагают эксклюзивный контракт с максимально возможной наценкой до одного миллиона рублей за эфир.

Ранее о расценках на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказала Мария Шукшина . По словам актрисы, за участие в программе ей предлагали 15 миллионов рублей, а ее сыну Макару Касаткину — миллион рублей. Она заявила, что «ходить на это мракобесие — себя не уважать», а платят там якобы абсолютно всем участникам.

Сам Малахов назвал сумму в 15 миллионов фантастической. При этом он признал, что телевидение сейчас «коммерциализировано», поэтому за эксклюзивные интервью приходится платить.