Алексей Воробьев и Денис Клявер не поделили гримерку

Подписчика на Instagram бывшего участника дуэта «Чай вдвоем» надеются, что в споре звезд победила дружба.

На снимке, все же несерьезном, звезды изображают борьбу на руках, стараясь изобразить на своих лицах высочайшее напряжение сил. Подписчиков, впрочем, поднаторевших на разного рода уловках и шутках своих кумиров, провести не удалось. В комментариях к посту они выражают надежду, что победила все-таки дружба, хотя один из фанатов просит Дениса Клявера, как опытного спортсмена, не обижать молодняк». Некоторые с недоумением интересуются, почему артисты затеяли спор, ведь в коридоре места полно.