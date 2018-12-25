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Тальков-младший оказался под следствием 

Рамблер + ещё 19 10 часов назад
Против Игоря Талькова-младшего возбудили дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). Об этом сообщает Telegram-канал «Следак шепнул».
По данным канала, в 2016 году мужчину лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей за вождение в нетрезвом состоянии, а в ноябре 2018-го его автомобиль снова остановили сотрудники ДПС. Тальков-младший отказался проходить медицинское освидетельствование.
Максимальное наказание по этой статье составляет до 300 тысяч рублей штрафа, принудительные работы на срок до двух лет или до двух лет лишения свободы.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Талькова-младшего задержали в Москве за нетрезвое вождение. Собеседник агентства утверждал, что это уже не первое подобное нарушение музыканта, и ранее его якобы лишили водительских прав.
Тальков-младший на своем YouTube-канале прокомментировал информацию о задержании. Музыкант заявил, что его оклеветали. Он утверждает, что не садился за руль нетрезвым. Тальков подчеркнул, что не пьет с 2014 года.
По словам музыканта, его действительно остановили сотрудники ГИБДД, а он отказался ехать сдавать кровь, так до него «постоянно докапываются» правоохранители, и он устал от их пристального внимания.
Комментарии6
Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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